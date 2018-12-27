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  27 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Правительство Таджикистана продолжит повышать зарплаты, пенсии и стипендии

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе своего очередного обращения к парламенту страны 26 декабря отметил необходимость заложения основы для повышения зарплат, пенсии и стипендии в ближайшие годы, передает Tajikistan Times.

Президент пояснил, что для этого нужно находить дополнительные источники пополнения государственного бюджета, то есть делать это можно посредством развития экономики, индустриализации, роста производства.

Президент подчеркнул, что с учетом нахождения новых источников правительство продолжит ежегодно повышать зарплаты бюджетников, пенсии и стипендии на 10-15%.

Он отметил, что доходная часть госбюджета выросла с 6,5 млрд сомони (более $680 млн) в 2010 году до 24 млрд сомони (около $2,5 млрд) в 2019 году.

Эмомали Рахмон добавил, что в бюджете на 2019 год заложено повышение денежных доходов населения не менее чем на 10%.

Также отмечается, что с 1 сентября этого года размер заработной платы бюджетников, пенсии и стипендии были увеличены на 15-30%.

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