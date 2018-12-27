В Монголии начались массовые шествия против властей

CA-NEWS (MNG) - В Монголии сегодня, 27 декабря, порядка 25 тысяч человек пришли на главную площадь Улан-Батора, чтобы выразить свой протест «богатым и коррумпированным чиновникам», сообщает ARD.

Эта демонстрация стала второй по величине после трагических беспорядков 10 лет назад. События 1 июля 2008 года описаны в истории Монголии, как массовые беспорядки в Улан-Баторе.

В Улан-Баторе, столице Монголии, 1 июля 2008 года вспыхнул бунт. Он был вызван обвинениями в мошенничестве на выборах в законодательные органы 2008 года, которые прошли тремя днями ранее. Начинавшийся как мирный протест, бунт привел к введению первой чрезвычайной ситуации в Монголии, которая продлилась 4 дня. В город были введены войска (на 2 дня из 4), чтобы подавить бунт. Пятеро граждан были убиты полицией, штаб-квартира Монгольской народной революционной партии (которая победила на выборах) была подожжена. К дополнительным предполагаемым причинам беспорядков относят изменение избирательной системы, которое не было полностью понято, и усиление социального неравенства между богатым и бедным населением Монголии.

Но демонстрация, что проходит сегодня отличается от тех событий и массовых беспорядков, случившихся много лет назад, отмечается в статье.

Недавно депутатами монгольского парламента была предпринята последняя попытка уволить спикера парламента. Однако сегодня люди вышли на улицы не только против спикера.

Демонстрация направлена против «MANAN» - монгольское слово «туман», которое также является аббревиатурой, объединяющей монгольские сокращения двух конкурирующих партий: Монгольской народной партии (МНП - Монгол Ардын Нам - MAN) и Демократической партии (ДП - Ардчилсан Нам -AN).

Это богатые чиновники, которые сумели сохранить свои посты в обоих партиях за последние 27 лет. Народ считает их "туманом" в Монголии. Главным представителем этого тумана считается действующий спикер парламента Миеэгомбын Энхболд и экс-президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж, пишет издание.