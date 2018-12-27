Представитель ООН в Афганистане призвал найти и наказать организаторов теракта в Кабуле

CA-NEWS (CA) - В Миссии ООН по содействию Афганистану решительно осудили нападение на комплекс правительственных зданий в Кабуле. По данным прессы, в результате теракта погибло более сорока человек.

«Это нападение привело к немыслимым страданиям афганцев», - заявил Тадамити Ямамото, Спецпредставитель Генсека ООН по Афганистану и глава Миссии.

По данным прессы, 24 декабря у здания Министерства общественных работ в Кабуле произошли три взрыва. Затем внутрь ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу. На место прибыли сотрудники сил безопасности Афганистана, которым после продолжительной перестрелки удалось уничтожить троих боевиков. Пока шла операция по обезвреживанию преступников, в здании находились сотни афганских чиновников.

Пока неясно, кто несет ответственность за нападение. Однако в прошлом подобные атаки совершали боевики ИГИЛ и Талибана. «В ООН категорически осуждают это нападение, - заявил Тадамити Ямамото. – Никакие доводы не могут служить оправданием».

По его словам, необходимо привлечь к ответственности организаторов и исполнителей нападения. Он также призвал все стороны конфликта в Афганистане соблюдать нормы международного гуманитарного права и обеспечивать защиту гражданского населения.

Ямамото выразил солидарность с народом Афганистана и подтвердил приверженность ООН мирному процессу, призванному положить конец войне в этой стране. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненным.

Совбез ООН: страны должны сотрудничать с Афганистаном в области борьбы с терроризмом

Члены Совета Безопасности ООН также осудили нападение в Кабуле. В своем заявлении они еще раз подтвердили, что «терроризм во всех своих формах и проявлениях представляет одну из самых серьезных опасностей для международного мира и безопасности». Члены Совбеза подчеркнули, что необходимо привлечь «к ответственности тех, кто организовал, профинансировал и спонсировал эти террористические атаки».

Авторы заявления призвали все государства соблюдать положения международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности и активно сотрудничать с властями Афганистана в области борьбы с терроризмом. «Любые акты терроризма являются преступлением, которое ничем нельзя оправдать, независимо от того, где, когда и кем они были совершены», - говорится в заявлении членов Совета Безопасности ООН.