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  27 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Абсолютный чемпион мира по шахматам проиграл юниору из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - 16-летний юный шахматист из Узбекистана Шамсиддин Вахидов победил действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена, сообщают местные СМИ.

Однако, как сообщает российское издание “Спорт экспресс”, чемпион мира Магнус Карлсен в рамках чемпионата мира по рапиду и блицу проиграл первые две партии, но затем выиграл остальные три.

Карлсен был заявлен в турнире под номером 1. Шамсиддин Вахидов из Узбекистана был на 188-ом месте турнира. Вахидов был чемпионом мира по шахматам среди юниоров в 14 лет.

Немного ранее, Шамсиддин Вохидов выиграл золотую медаль на Всемирной шахматной олимпиаде, которая состоялась 24 ноября - 3 декабря текущего года в Конья в Турции.

28-летний Магнус Карлсен - 16-й действующий чемпион мира по шахматам и первый абсолютный чемпион мира в истории шахмат. Он выиграл эти титулы в 2013 году и сохранил их за собой.

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