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  27 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Каракалпакстане бешеный шакал напал на людей

CA-NEWS (UZ) - В Шуманайском районе Каракалпакстана бешеный шакал покусал несколько человек. Сегодня пострадавшие проходят лечение от бешенства, сообщили местные СМИ.

Как отмечается в сообщении, двое мужчин с селе Бегджап и одна женщина из села Карабайли стали жертвами взбесившегося шакала.

Районные власти поручили местным охотникам отстреливать бешеных шакалов. Стрелкам обещано вознаграждение в 50 000 сумов ($6).

В Шуманайском районе Каракалпакстана это не первый случай нападения диких животных на людей. В прошлом году появились сообщения о том, что группа детей в селе Дехканабад и в районе "Дустлик байроги" была покусана шакалами.

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