В Кремле сообщили об успешном испытательном пуске ракеты комплекса «Авангард»

CA-NEWS (CA) - По поручению президента России Министерство обороны РФ провело лётные испытания, в ходе которых был осуществлён успешный пуск ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, сообщает пресс-служба Кремля.

Пуск проведён боевым расчётом соединения Ракетных войск стратегического назначения из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае.

В ходе полёта на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на боевом поле полигона.

Возможности испытанного планирующего крылатого блока позволяют обходить зоны действия информационных и огневых средств противоракетной обороны, что обеспечивает эффективное преодоление всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны (ПРО).

Программа зачётных лётных испытаний выполнена в полном объёме, что позволяет в установленные сроки поставить комплекс «Авангард» на вооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Владимир Путин поблагодарил создателей «Авангарда», участников испытаний и Министерство обороны за отлично проведённую работу.