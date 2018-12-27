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  27 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Посол Таджикистана встретился с министром исламских дел Саудовской Аравии

CA-NEWS (TJ) - Посол Таджикистана в Королевстве Саудовская Аравия Заробиддин Косими встретился с министром исламских дел, призыва и напутствия Абдуллатифом ибн Абдулазизом аль-Шейк, передает Авеста.

В ходе встречи обсуждены вопросы, связанные с сотрудничеством двух государств в религиозной сфере.

Также обсуждены вопросы пропаганды толерантности, предотвращения распространения экстремистских идей и противодействия террористической деятельности.

Обе стороны подчеркнули твердую готовность и заинтересованность в укреплении и развитии сотрудничества во всех обозначенных областях.

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