Посол Таджикистана встретился с министром исламских дел Саудовской Аравии

CA-NEWS (TJ) - Посол Таджикистана в Королевстве Саудовская Аравия Заробиддин Косими встретился с министром исламских дел, призыва и напутствия Абдуллатифом ибн Абдулазизом аль-Шейк, передает Авеста.

В ходе встречи обсуждены вопросы, связанные с сотрудничеством двух государств в религиозной сфере.

Также обсуждены вопросы пропаганды толерантности, предотвращения распространения экстремистских идей и противодействия террористической деятельности.

Обе стороны подчеркнули твердую готовность и заинтересованность в укреплении и развитии сотрудничества во всех обозначенных областях.