Посол Таджикистана встретился с министром исламских дел Саудовской Аравии
- Таджикистан, политика
- 14:02, 27 декабря 2018
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CA-NEWS (TJ) - Посол Таджикистана в Королевстве Саудовская Аравия Заробиддин Косими встретился с министром исламских дел, призыва и напутствия Абдуллатифом ибн Абдулазизом аль-Шейк, передает Авеста.
В ходе встречи обсуждены вопросы, связанные с сотрудничеством двух государств в религиозной сфере.
Также обсуждены вопросы пропаганды толерантности, предотвращения распространения экстремистских идей и противодействия террористической деятельности.
Обе стороны подчеркнули твердую готовность и заинтересованность в укреплении и развитии сотрудничества во всех обозначенных областях.
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