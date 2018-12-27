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  27 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Сборная Туркменистана по футболу победила команду Афганистана

CA-NEWS (TM) - Футболисты сборной Туркменистана 25 декабря выиграли у команды Афганистана со счетом 2:0 в контрольном матче на сборах в Турции, передает Turkmenportal.

Оба гола были забиты во втором тайме. На 48 минуте футболисты Туркменистана разыграли комбинацию, которую в касание правой ногой завершил находившийся в штрафной площадке Вахит Оразсахедов. А еще через 3 минуты последовала подача со штрафного из глубины поля, и оказавшийся первым на мяче в сутолоке у ворот Гуйчмурад Аннагулыев протолкнул мяч в сетку - 2:0.

Это был пятый матч в истории взаимоотношений сборных Туркменистана и Афганистана, которые до этого встречались только в официальных турнирах. Осенью 2003 года в первом матче квалификации Кубка мира-2006 в Ашхабаде туркменские футболисты победили соперника - 11:0. Это самая крупная победа в истории национальной сборной Туркменистана. В ответном матче в Кабуле сборная Туркменистана также победила - 2:0. Следующая игра соперников в финальном турнире Кубка вызова АФК-2008 (Азиатской конфедерации футбола) в Хайдарабаде (Индия) завершилась не менее убедительной победой туркменистанцев - 5:0. Спустя 6 лет команды вновь встретились в финальном турнире Кубка вызова, который проводился в 2014 году на Мальдивах. И тогда единственную и по сей день победу одержала сборная Афганистана - 3:1. И вот теперь в турецком городе Анталья сборная Туркменистана в четвёртый раз взяли верх над афганскими футболистами.

Подопечные заслуженного тренера Туркменистана Язкули Ходжагельдыева завершают подготовку к финальному турниру Кубка Азии, который пройдёт с 5 января по 1 февраля 2019 года в Объединённых Арабских Эмиратах.

В главном турнире четырёхлетия сборная Туркменистана сыграет в группе «F» с командами Омана, Узбекистана и Японии.

Ранее, в этом месяце, стал известен слоган футбольной сборной нашей страны - «Зеленое поле. Зеленая команда. Зеленый Туркменистан», который будет украшать автобус команды на Кубке Азии-2019.

Ранее в финальной части Кубка Азии туркменские футболисты участвовали лишь в 2004 году в Китае, когда в решающей стадии турнира трофей оспаривали 16 команд. Начиная с 2019 года, число соискателей Кубка Азии расширено до 24 команд.

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