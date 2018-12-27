Один из погибших в Бельдерсае сноубордистов за несколько минут до трагедии опубликовал видео в Instagram

CA-NEWS (UZ) - Видео распространилось в телеграм-каналах. На видео видно, как молодые люди катаются на канатной дороге в горнолыжном комплексе "Бельдерсай", что в 100 км от Ташкента.

Один из сноубордистов отмечает, что наступил сильный туман, и на этом съемка заканчивается. Парень успевает опубликовать видео в Instagram за несколько минут до трагедии, сообщает upl.

Напомним, что 24 декабря в результате схода лавин на Бельдерсае погибли трое сноубордистов. Одной из причин трагедии послужило то, что ребята катались на запрещенной территории.