Завещание Гульнары Каримовой, сходка «воров в законе» в Ташкенте, бунт в колонии в Таджикистане. Итоги 2018-года CA-News

CA-NEWS (KG) - Уходящий 2018 год был богат на разные события, многие из которых стали значимыми и обсуждаемыми. Агентство CA-News предлагает вспомнить топ-10 самых читаемых новостей за весь год.

Обнародовано завещание Гульнары Каримовой, в котором говорится, что её единственными наследниками являются дети — Ислам и Иман (334 560 просмотров)



В ходе процесса, начавшегося 4 сентября в суде Стокгольма, шведский прокурор Гуннар Стетлер предоставил факты, подтверждающие то, что истинной владелицей оффшорных компаний и принадлежащих им акций, а также других денежных средств, оформленных на имена приближенных Гульнары Каримовой: Гаяне Авакян и Рустама Мадумарова, на самом деле является сама Каримова.

Копии документов, обнародованных в ходе судебного процесса для поддержания обвинительного заключения, были предоставлены редакции радио «Озодлик» судом Стокгольма и прокурором Гуннаром Стетлером.

Среди этих документов имеются «последняя воля и завещания» Гульнары Каримовой и ряда других приближенных ей лиц.

На банковские счета различных компаний в оффшорных зонах, зарегистрированных на имена приближенных Каримовой, по данным надзорных органов Швейцарии, Голландии, США и Швеции, были положены сотни миллионов долларов, приобретена дорогая недвижимость в нескольких городах мира.

Согласно документам, обнародованным в суде Стокгольма, Гульнара Каримова заранее приняла меры, чтобы ее богатства, оформленные на Гаяне Авакян, Рустама Мадумарова и Марину Клюеву, не перешли в руки этих лиц.

В ходе судебного процесса шведский прокурор Гуннар Стетлер продемонстрировал четыре документа. Это завещания, записаны на бывшего гражданского мужа Каримовой Рустама Мадумарова, ее помощницы Гаяне Авакян и Марины Клюевой, на имя которой были открыты несколько банковских счетов, оффшорных компаний и недвижимости.

Документы составлены на английском языке и оформлены за пределами Узбекистана. Тексты документов одинаковые, за исключением имен лиц и касающихся их данных.

Тексты документов, подписанных Авакян, Мадумаровым и Клюевой, начинаются с отказа от предыдущего завещания на имущество. В них подчеркивается, что данное завещание является единственным и последним.

В своих завещаниях Авакян, Мадумаров и Клюева пишут, что единственной и последней владелицей оформленных на них компаний Takilant, Swisdorn и Marvelgate является Гульнара Каримова и что после себя они завещают эти компании и принадлежащие им имущества старшей дочери Каримова.

Вместе с этими документами в специальных банковских ячейках Гульнара Каримова хранила также свое «последнее и единственное законное завещание», в котором говорится, что последними и истинными владельцами всех ее богатств являются двое детей – 26-летний сын Ислам и 20-летняя дочь Иман.

В Ташкенте впервые за двадцать лет состоялась крупная сходка «воров в законе» (222 074 просмотров)



20 августа в Ташкенте состоялась сходка «воров в законе» из бывших советских республик. Об этом радио «Озодлик» сообщили два источника, приближенные к криминальному миру, а также водитель, обслуживавший «воров в законе».

По словам источников, хозяином сходки «воров в законе» в узбекской столице выступил 46-летний криминальный авторитет из Узбекистана Бахтияр Кудратиллаев, известный как Бахти Ташкентский.

Как говорит водитель из Ташкента, обслуживавший собравшихся на сходку «воров в законе», встреча криминальных авторитетов состоялась в трехэтажной вилле одного из известных представителей узбекского шоу-бизнеса, которая расположена вдоль дороги, ведущей из Янгиабада в сторону Панельного.

По словам еще одного источника, во время сходки «воров в законе» обсуждался вопрос «о передаче контроля над криминальным миром и тюрьмами Узбекистана» представителям криминального мира России.

Источники говорят, что на сходке в Ташкенте участвовали криминальный авторитет Беслан Мусаев, известный как «Беслан чечен», а также еще двое «воров в законе» из России.

Как говорит источник в МВД республики, сходка «воров в законе», прошедшая в Ташкенте впервые за последние двадцать лет, означает примирение узбекистанских «воров в законе» с российским криминальным миром.

Официального подтверждения этой информации не имеется.

СМИ опубликовали фотографии убитых заключенных во время бунта в колонии на севере Таджикистана, всего 50 погибших (142 882 просмотров)



В Facebook 10 ноября были опубликованы фотографии, на которых, по словам авторов, изображены заключенные, убитые ночью 7 ноября во время подавления бунта в ИТК-3 города Худжанд на севере Таджикистана. По последним данным количество убитых заключенных достигло 50 человек, шесть охранников колонии находятся в больнице.

На фотографиях видно, что тела убитых положены на бетонном полу в неизвестном помещении в двух рядах.

Беспорядки в колонии строгого режима, расположенной в 16-м микрорайоне города Худжанда, вспыхнули в ночь на 8 ноября.

Ответственность за нападение в Худжандской тюрьме взяла на себя террористическая организация ИГ.

Источник в правоохранительных органах Сугдской области сообщил, что ночью 7 ноября два дежурных надзирателя в исправительно-трудовой колонии (ИТК) № 3 города Худжанд на севере Таджикистана заставили одного из заключенных раздеться догола и стоять несколько часов под дождем, что стало причиной бунта в одном из отрядов заключенных.

В Таджикистане 20-летнюю девушку вернули домой после брачной ночи, обвинив в «не целомудрии» (129 589 просмотров)



21-летняя жительница Бальджувана Мастона Асо вышла замуж год назад и прожила с мужем всего два дня. Ее муж Султон Ходжаев женился на ней по выбору своих родителей. Однако на вторую ночь после свадьбы Султон сильно избил молодую жену, обвиняя ее в отсутствии девственности. Более того, он насильно заставил ее признаться в том, что она вышла замуж порочной и записал это как доказательство на телефон.

«Он заставлял меня произнести вслух имя какого-то молодого человека, заставлял сказать, что мы любили друг друга и имели добрачную сексуальную связь. Я не могла все это повторить, но он сильно бил меня, от его ударов у меня пошла кровь из носа и лопнула ушная перепонка. Он стал угрожать, что подстрижет меня налысо и выставит из дома в чем мать родила. Я не выдержала всех этих издевательств и боли, и призналась на камеру телефона, что вышла замуж не девственницей», - рассказывает девушка.

Несмотря на то, что последовавшая за этим медицинская экспертиза подтвердила тот факт, что Мастона вышла замуж целомудренной, она до сих пор думает, что люди верят в обвинения ее бывшего супруга и ловит на себе косые взгляды соседей и знакомых.

Однако родственники бывшего мужа девушки говорят об обратном, мол, Мастона была не девственница и она сама созналась в том, что у нее были «отношения» до брака.

Сейчас Мастона хочет, чтобы правда восторжествовала и ее бывший муж получил наказание.

В Узбекистане мулла, ставший «героем» интимного видео, обвинил милицию в посягательстве на частную жизнь (117 989 просмотров)



61-летний мулла из Хорезмской области Узбекистана Абдухамид Атаджанов, интимное видео с участием которого попало в Сеть, обвинил сотрудников отдела внутренних дел города Ургенч в посягательстве на его частную жизнь.

Мулла из Ургенча Абдухамид Атаджанов заявил, что видео было сделано 6 лет назад сотрудниками местной милиции. "У меня нет жены, поэтому я не совершил никакого преступления. Я лежал с женщиной в своем доме, разве это запрещено? Или мулле запрещено вступать в половую связь? Я согласился на интимную связь с той молодой женщиной, так как у меня не было жены, сделал это от безвыходности. Эта женщина сама пришла в мой дом, я не заставлял ее прийти ко мне. Придя в мой дом, она сказала мне: «У вас, оказывается, нет жены. Я могу сделать вам массаж, постирать ваши вещи». Потом между нами произошла интимная близость. Но неожиданно в мой дом ворвались сотрудники милиции и начали снимать нас на видео. Теперь они выставили в соцсети видео шестилетней давности", – говорит он.

Некоторые жители Ургенча рассказали, что мулла Абдухамид Атаджанов известен по всей Хорезмской области тем, что лечит заклинаниями и молитвами нерожавших женщин. Несколько жительниц Ургенча заявили, что в своем время обращались за помощью к этому мулле, но затем подвергались сексуальным домогательствам с его стороны. Однако последний опроверг все обвинения. По его словам, шесть лет назад после рейда сотрудников правоохранительных органов он был вынужден приостановить свою «лечебную» деятельность.

Сотрудник отдела по работе с религиозными организациями администрации Хорезмской области заявил, что мулла Абдухамид Атаджанов не относится ни к одной религиозной организации и не имеет соответствующую лицензию лекаря.

Позже управление внутренних дел Хорезмской области Узбекистана официально извинилось перед муллой-табибом из Хорезмской области Абдухамидом Атаджановым и были привлечены к дисциплинарной ответственности.

После наезда их добивали с помощью оружия: Убийство иностранных туристов в Таджикистане попало на видео (115 674 просмотров)



В июле текущего года было опубликовано видео наезда на иностранных туристов в Таджикистане.

На видео видно, как машина, сбившая туристов, разворачивается и снова наезжает на них. Судя по кадрам, наезд на велотуристов был преднамеренным.

Нападение туристов на юге Таджикистана произошло днем 29 июля. По словам министра внутренних дел Таджикистана Рамазона Рахимова, после наезда из автомобиля вышли водитель и пассажиры, которые добили туристов с помощью огнестрельного оружия и ножей.

30 июля силовики отчитались об уничтожении троих нападавших, еще трое были задержаны.

Напомним, 29 июля на на территории джамоата Себистон Дангаринского района погибли четверо иностранных туристов – двое граждан США, по одному гражданину Нидерландов и Швейцарии. Еще трое туристов получили ранения.

Трое мужчин пытались вывезти из Узбекистана в Кыргызстан $5,3 млн (87 955 просмотров)



В ночь на 28 августа оперативные сотрудники СГБ (бывшая СНБ) задержали мужчин, пытавшихся вывезти из страны $5,3 млн.

В населенном пункте Гязнун Янгикурганского района Наманганской области на подступах к узбекско-кыргызскому участку государственной границы были задержаны Лукмон Муминов, Одил Муйдинов и Низом Мулажонов. Подозреваемые на автомобилях марки Cobalt и Lacetti пытались перевезти в соседнее государство крупную сумму иностранной валюты.

По предварительным подсчетам, сумма изъятых денежных средств составила около $5 млн 300 тыс.

Все подозреваемые признались в своей вине и раскаиваются в содеянном преступлении.

В Петербурге задержали мигранта из Узбекистана, который выбросил девушку из окна 16-го этажа (87 848 просмотров)



В сентябре этого года в Петербурге сотрудники правоохранительных органов Невского района города задержали мигранта из Узбекистана, который подозревается в убийстве своей знакомой. Злоумышленник избил потерпевшую и выбросил в окно.

Как сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу, трагедия произошла 16 апреля этого года в квартире одного из домов по улице Латышских Стрелков.

Во время ссоры со своей знакомой 28-летний приезжий из Узбекистана несколько раз ударил 23-летнюю девушку руками по голове, после чего выбросил ее из окна квартиры, расположенной на 16-ом этаже. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

По факту в отношении мигранта было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан.

В Узбекистане появились подробности аварии с участием правительственного кортежа (84 293 просмотров)



В Узбекистане 20 августа, примерно в 09:30 на 92-м км трассы Карасу-Бука-Бекабад произошло ДТП с участием автомобиля марки "Дамас" и кортежа правительственных машин.

Как стало известно изданию, за рулем "Дамаса" был 31-летний житель Бекабадского района Ташкентской области Б. Саидов. Потеряв управление, водитель "Дамаса" врезался в левый бок проезжающего мимо автомобиля марки "Mercedes", в котором находились премьер Абдулла Арипов, вице-премьер, глава "Узбекнефтегаза" Алишер Султанов и У.Курбонов.

Премьер-министр Узбекистана А.Арипов получил легкие повреждения, не требующие медицинской помощи. У его заместителя А.Султонова – серьезные травмы: перелом кости левого бедра, закрытый перелом кости чашевидной выемки, закрытый перелом 7-10 ребер грудной клетки, ушиб верхней части головы.

Ответственный сотрудник Аппарата Президента У.Курбонов получил закрытый перелом кости правого предплечья, у водителя Р.Толипова - ушиб верхней части головы, легкие ушибы в области открытых суставов правого плеча и правого предплечья.

Водитель автомобиля "Дамас" Б.Саидов получил ушибы в области лба, а его пассажир А.Мелибоев - перелом правой ключицы.

Аномальные морозы в Астане: Животные замерзают на ходу (77 833 просмотров)



Зимой текущего года в интернете распространили ролики о замерзающих на ходу домашних и диких животных в Казахстане.

Почти арктический холод почувствовали жители северных и восточных областей Казахстана, когда столбик термометра опустился отметки -35 градусов мороза.