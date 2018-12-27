Энергетические и транспортные проекты Туркменистана открывают новые возможности для сотрудничества со Швейцарией

CA-NEWS (TM) - На сайте торговой организации Switzerland Global Enterprise размещена статья под названием «Туркменистан: новые транспортные и энергетические проекты, соединяющие Восток и Запад». Ее автор, вице-президент Объединенной Торговой Палаты Швейцарской конфедерации, исполнительный директор туркмено-швейцарского делового совета Юрие Морару пишет: «с географической, энергетической, логистической и транспортной, торговой и даже политической точек зрения следует серьезно рассматривать Туркменистан в контексте инициативы по возрождению нового Шёлкового пути». Об этом сообщается на официальном сайте нефтегазового комплекса Туркменистана.

В статье выделены 3 важных события, произошедших в Туркменистане в 2017-2018 годах, которые позволяют Туркменистану стать ценным участником нового Шелкового пути и привлекательным инвестиционным, торговым и деловым партнером для европейских и швейцарских компаний. Среди них: открытие в мае 2018 года модернизированного Международного морского порта в Туркменбаши, принятие в октябре 2017 года закона Туркменистана о свободных экономических зонах и подписание 12 августа 2018 года Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

С учетом этих событий, по мнению автора, открываются новые перспективы для швейцарского бизнеса в Туркменистане.

Международный морской порт в Туркменбаши, являющийся одним из крупнейших на Каспийском море, претендует стать важным связующим звеном между Европой, Ближним Востоком, Черноморским регионом, Южной и Юго-Восточной Азией. Он призван активизировать развитие торговых связей не только Туркменистана, но и не имеющих выхода к морю соседних стран - Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана.

Туркменбашинский порт приобрел ряд новых объектов, в том числе - судостроительную верфь, паромный и пассажирский терминал, контейнерный терминал, терминал общих грузов, терминал сыпучих грузов, а также полипропиленовый терминал.

Подписанный 10 октября 2017 года Президентом Туркменистана Закон «О свободных экономических зонах» (СЭЗ) открывает путь к созданию безопасных, прозрачных и конкурентных правовых, налоговых и предпринимательских условий для привлечения иностранных компаний и инвесторов в Туркменистан.

Говоря о значении подписанной главами 5 прикаспийских государств Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, автор статьи обращает особое внимание на то, что каспийский договор устраняет правовые барьеры для прокладки Транскаспийского газопровода из Туркменистана в Азербайджан.