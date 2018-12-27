Министр культуры Таджикистана и посол во Франции обсудили предстоящую выставку в Парижском музее

CA-NEWS (TJ) - Министр культуры Таджикистана Шамсиддин Орумбекзода встретился с послом Таджикистана во Франции Джамолиддином Убайдуллое, сообщает Авеста.

Посол поздравил министра культуры и всех представителей культуры Таджикистана с внесением образца народного промысла таджикского народа, искусства вышивки «Чакан» в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы представления и в дальнейшем номинаций в данный список, их отбора и подготовки необходимой документации.

Также обсужден ход подготовки к организации проведения на высоком уровне в 2019 году выставки исторических экспонатов таджикского народа в Парижском музее «Гиме».

Накануне в своем Послании парламенту президент Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил, что в следующем году для включения в список ЮНЕСКО будут предложены музыка Фалак, исторический памятник Хулбук, праздники Мехргон и Сада.