Forbes назвал самых переоцененных актеров Голливуда

CA-NEWS (CA) - Американский финансово-экономический журнал Forbes подсчитал, какие голливудские актеры могут считаться самыми эффективными вложениями для киностудий, а кого из кинозвезд можно считать самым переоцененным. Иными словами, какую возвратность обеспечивает каждого доллара из гонорара. Расчет производился за три последних фильма, где были заняты актеры. При составлении рейтинга Forbes учитывал данные по фильмам, которые шли не менее чем в 2 тысячах кинотеатров, и по актерам, последний раз снимавшихся в фильмах не ранее прошлого года.

Под операционной прибылью журнал подразумевает объем мировых кассовых сборов минус бюджет фильма. Рассматривались ленты, вышедшие в прокат до 1 июня в более чем 2 тыс. кинотеатрах.

В итоге самым переоцененным актером Forbes признал Мэттью Макконахи (окупаемость — $1,10). За ним следуют Кристиан Бейл ($1,50) и Мэтт Деймон ($3,70). За ними следуют Мелисса Маккарти, Риз Уизерспун, Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон, Том Круз, Том Хэнкс и Бен Аффлек.

Подготовил журнал и топ-10 самых «эффективных» актеров, его возглавил Джереми Реннер ($82,70). За ним следуют Марк Руффало ($80,20) и Эми Адамс ($69,90). Остальные места в десятке заняли Галь Гадот, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Роберт Дауни-младший, Джулия Робертс и Райан Рейнолдс.

Большинство из них снимались в фильмах по комиксам, отмечает журнал: занявший первую строчку среди «эффективных» Реннер снимается в фильмах по комиксам Marvel, как и Марк Руффало.



В прошлом году журнал назвал самым переоцененном актером Марка Уолберга. Кристиан Бейл тогда тоже занял второе место, а на третьем был Ченнинг Татум.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/27/12/2018/5c2499879a79477c2f506fe4?from=newsfeedБольшинство из них снимались в фильмах по комиксам, отмечает журнал: занявший первую строчку среди «эффективных» Реннер снимается в фильмах по комиксам Marvel, как и Марк Руффало.

В прошлом году журнал назвал самым переоцененном актером Марка Уолберга. Кристиан Бейл тогда тоже занял второе место, а на третьем был Ченнинг Татум.

Журнал Forbes обновил свой рейтинг самых переоцененных актеров Голливуда. Он составлялся следующим образом: операционная прибыль за три последних «значительных» (significant) фильма с участием актера или актрисы делилась на сумму его или ее гонорара. Полученный результат Forbes называет показателем окупаемости инвестиций.



Под операционной прибылью журнал подразумевает объем мировых кассовых сборов минус бюджет фильма. Рассматривались ленты, вышедшие в прокат до 1 июня в более чем 2 тыс. кинотеатрах.



В итоге самым переоцененным актером Forbes признал Мэттью Макконахи (окупаемость — $1,10). За ним следуют Кристиан Бейл ($1,50) и Мэтт Деймон ($3,70). За ними следуют Мелисса Маккарти, Риз Уизерспун, Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон, Том Круз, Том Хэнкс и Бен Аффлек.



Подготовил журнал и топ-10 самых «эффективных» актеров, его возглавил Джереми Реннер ($82,70). За ним следуют Марк Руффало ($80,20) и Эми Адамс ($69,90). Остальные места в десятке заняли Галь Гадот, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Роберт Дауни-младший, Джулия Робертс и Райан Рейнолдс.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/27/12/2018/5c2499879a79477c2f506fe4?from=newsfeedЖурнал Forbes обновил свой рейтинг самых переоцененных актеров Голливуда. Он составлялся следующим образом: операционная прибыль за три последних «значительных» (significant) фильма с участием актера или актрисы делилась на сумму его или ее гонорара. Полученный результат Forbes называет показателем окупаемости инвестици