Подозреваемый в совершении тяжких преступлений экстрадирован из Турции в Казахстан

CA-NEWS (KZ) - Сотрудники Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД Казахстана из Турции для привлечения к уголовной ответственности экстрадировали Ибрагима Сулиева.

По данным главного надзорного органа, задержанный подозревается в совершении особо тяжких преступлений в городе Алматы и находился в международном розыске с 2014 года.

Он водворен в следственный изолятор Астаны.