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  27 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Подозреваемый в совершении тяжких преступлений экстрадирован из Турции в Казахстан

CA-NEWS (KZ) - Сотрудники Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД Казахстана из Турции для привлечения к уголовной ответственности экстрадировали Ибрагима Сулиева.

По данным главного надзорного органа, задержанный подозревается в совершении особо тяжких преступлений в городе Алматы и находился в международном розыске с 2014 года.

Он водворен в следственный изолятор Астаны.

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