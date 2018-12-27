Каждый год более 12 млн человек умирают от последствий экстремальной погоды и загрязнения окружающей среды, - ВОЗ

CA-NEWS (CA) - «Каждый год более 12 миллионов человек умирают вследствие состояния окружающей среды: качества воздуха, которым мы дышим, воды, которую мы пьем, или невидимых глазу химических веществ. Многие погибают в результате штормов, засух и инфекционных заболеваний, связанных с климатом», — заявил Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

30 мая вместе с Генеральным секретарем ВМО Петтером Тааласом он подписал новую Рамочную программу сотрудничества в области климата, окружающей среды и здоровья.

После церемонии подписания соглашения Петтер Таалас напомнил о том, что ураган Мария привел к гибели 64 человек в Пуэрто-Рико. Но согласно данным, представленным в новом исследовании Гарвардского университета, этот ураган «повинен» в гибели 4 645 человек, а это более чем в 70 раз превышает официальные данные. Речь идет о смертности людей в результате сбоев системы здравоохранения, электроснабжения и вывода из строя других объектов инфраструктуры.

«Это свидетельствует о том, что помимо того, что бедствия сами по себе ведут к гибели людей, они также оборачиваются серьезным долгосрочными последствиями для здоровья человека», — заявил Петтер Таалас.

Он добавил, что ВМО добивается улучшения механизмов заблаговременного предупреждения об опасных явлениях, таких как тропические циклоны. К тому же множество инфекционных заболеваний, такие как малярия и лихорадка Денге, напрямую зависят от погоды: от количества осадков и температуры воздуха.

Согласно новым договоренностям, медики смогут использовать «достоверные научные данные», касающиеся погоды, климата, состава атмосферы и гидрологии. Для реализации нового соглашения ВМО и ВОЗ уже учредили Совместное бюро по климату и здоровью.