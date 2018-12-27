Правительство Монголии утвердило национальную программу развития интенсивного животноводства

CA-NEWS (MNG) - На своем очередном заседании 26 декабря Кабинет министров Монголии утвердил Национальную программу содействия развитию интенсивного животноводства, сообщает Montsame.

Мероприятия, которые будут реализованы в рамках программы, будут отражены в основных направлениях социально-экономического развития каждого года. Необходимое финансирование планируют выделять из государственного и местных бюджетов, а также путём привлечения иностранных займов и помощи. На реализацию программы на период 2019-2023 годы планируется потратить 166,3 млрд тугриков (более $17 млрд)

Финансирование будет направлено на оказание поддержки в повышении потенциала предпринимателей и профессиональных ассоциаций интенсивного животноводства, переход на кластерную систему, акклиматизацию импортного высокопродуктивного скота, обеспечение продовольственной безопасности и внедрение технологий.

Ожидается, что в рамках реализации этой программы мощность предприятий по производству и переработке молока увеличится на 35%, количество коров мясных пород вырастет в 2 раза. Кроме того, программа направлена на сокращение импорта жидкого молока до 0%, снижение ввоза сухого молока на 30%, других молочных продуктов на 15%, куриных яиц на 90% и меда - на 70%.

Программа позволит также улучшить кормообеспечение интенсивного животноводства на 40% и увеличить эффективность технико-технологической модернизации на 30%.