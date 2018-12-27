Правозащитник ООН потребовал от Вашингтона прекратить задержание детей-мигрантов

CA-NEWS (CA) - Эксперт ООН требует расследовать гибель семилетней девочки из Гватемалы в центре содержания детей-мигрантов в США. Спецдокладчик ООН по правам мигрантов Фелипе Гонсалес Моралес сообщил, что ребенок был задержан иммиграционной службой США после пересечения границы. Он призвал Вашингтон прекратить практику задержания детей из числа мигрантов, сообщает Служба Новостей ООН.

Жаклин Амей Каал направлялась из Мексики в США вместе со своим отцом и большой группой мигрантов. Через несколько дней после того, как их отправили в центр содержания мигрантов, девочка умерла. На сегодняшний день существует несколько версий того, что же произошло, и в ООН призывают тщательно расследовать обстоятельства и причины смерти девочки.

«Власти США обязаны провести основательное, независимое расследование гибели Жаклин Амей Каал, а ее родственники должны получить доступ к правосудию, включая возможность иметь законного представителя и участвовать в процессе на понятном им языке», - подчеркнул Специальный докладчик ООН по правам мигрантов Гонсалес Моралес. Он добавил, что родственники должны получить адекватную компенсацию, а тех, кто виноват в гибели девочки, нужно призвать к ответу. Эксперт призвал проанализировать и устранить недостатки в иммиграционной системе США, особенно в таможенной и пограничной службе. Гонсалес Моралес потребовал от Вашингтона прекратить практику задержания детей – мигрантов и найти альтернативные методы их содержания.

«Как неоднократно подчеркивали представители различных правозащитных органов ООН, задержание детей на основе их статуса мигрантов является нарушением международного права», - напомнил Моралес. Он подчеркнул, что содержание под стражей имеет чрезвычайно серьезные долгосрочные последствия для детей, и становится дополнительной травмой для несовершеннолетних мигрантов, уже и так многое переживших во время длительного утомительного путешествия.

Специального докладчика очень тревожит обращение с мигрантами со стороны американского правительства властей, а также общее настроение в обществе по отношению к иммиграции. Он не раз связывался с властями США и поднимал беспокоящие его вопросы, и надеется на конструктивный диалог с Вашингтоном. Эксперт ООН также дважды просил американцев пригласить его в страну, но пока не получил ответа.

«Официальный визит в страну позволил бы мне из первых рук напрямую получить информацию о положении детей из числа мигрантов, особенно тех, кто находится в местах задержания», - заметил Гонсалес Моралес. – Я также смог бы представить правительству США рекомендации, которые помогут ему выполнить свои международные обязательства в области уважения и защиты прав всех мигрантов»,