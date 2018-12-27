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  27 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Грузии возбудили дело о нарушениях на выборах президента

CA-NEWS (CA) - Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в связи с возможной фальсификацией президентских выборов 28 ноября, сообщается на сайте ведомства.

«Началось следствие в связи с заверением бюллетеней подписью и помещением их в избирательные урны членами комиссии конкретных избирательных участков во время 2 тура президентских выборов. С заявлением о нарушениях на избирательных участках в Генеральную прокуратуру Грузии 24 декабря обратилось «Единое национальное движение», - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статьям «нарушение тайны голосования, неправильный подсчет голосов или неправильное подведение итогов выборов» и «фальсификация выборов». Статьи предусматривают наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок до 1 года, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Второй тур выборов президента Грузии прошел 28 ноября. По итогам голосования победила Саломе Зурабишвили, набрав 59,52% голосов, ее соперник Григол Вашадзе получил 40,48%.

Это были последние выборы путем прямого голосования, в будущем главу государства будут назначать 300 делегатов. Срок полномочий нового президента составит 6 лет, а не 5, как раньше.

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