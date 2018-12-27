В Гулистане работникам маслозавода раздали виноград в счет зарплаты

CA-NEWS (TM) - Работники предприятия «Гулистон экстракт – Ёғ» выразили недовольство в связи с тем, что каждого из них заставили взять за счет зарплаты по 10 килограммов винограда. Однако после недовольства работников руководство предприятия заявило, что раздача винограда осуществлялась в качестве новогоднего подарка, сообщает Радио Азатлык.



25 декабря каждому из работников акционерного общества «Гулистон экстракт – Ёғ» начали раздавать по одному ящику винограда.

По словам одного из работников данного предприятия, попросившего не разглашать его имени из-за опасений быть уволенным с работы, руководство сообщило им, что деньги за виноград будут вычтены из зарплаты каждого.

– Каждому из работников раздали по ящику винограда. В одном ящике по 10 килограммов винограда. Нам сказали, что из зарплаты каждого удержать по 70 тысяч сумов за этот виноград. Сейчас нам нужны деньги, чтобы накрыть стол к Новому году. Но вместо денег, нам раздали виноград. К примеру, в моей семье никто не любит виноград. Что я буду делать с этим виноградом. Этим был недоволен не только я, но и все остальные мои коллеги, – говорит собеседник.

На странице «Диалог с народом» в Facebook пользователи раскритиковали действия руководства предприятия «Гулистон экстракт – Ёғ» за принудительную раздачу винограда своим работником.

«Это виноград, который раздают работникам АО «Гулистон экстракт – Ёғ» за счет заработной платы. С большой вероятностью можно сказать, что это остатки, возвращенные с экспорта! Кажому из работников раздали по 10 кг, стоимость 70 тысяч. 70 процентов винограда непригодна к употреблению!», – говорится в посте, опубликованном в Facebook.

Некоторые из пользователей выложили в соцсеть фотографии винограда, разданного работникам АО «Гулистон экстракт – Ёғ».

На одной из этих фотографий можно увидеть, что виноград, разложенный в нижней части ящика, выглядит непригодным к употреблению.

«Если выжать сок из винограда, то получится новогоднее вино. А кожура винограда станет яйцом для мирзияевских кур к Новому году», – написал с сарказмом пользователь Facebook Курбон Соипов.

По словам работников предприятия «Гулистон экстракт – Ёғ», после их недовольства руководство было вынуждено изменить свое мнение.

– Сегодня наше руководство изменило свое мнение. Сегодня нам сказали, что виноград раздали к Новому году. Хотя и сегодня раздавали виноград. И завтра будут раздавать. После нашего вчерашнего недовольства, сегодня во время раздачи винограда на коробках написали, что это подарок к Новому году, – сказал на анонимных условиях 26 декабря один из работников предприятия «Гулистон экстракт – Ёғ».