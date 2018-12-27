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  27 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Американец первым в истории в одиночку пересек Антарктиду

CA-NEWS (CA) - Американец Колин О'Брэди стал первым человеком, сумевшим в одиночку пересечь Антарктиду без посторонней помощи. 33-летний спортсмен-экстремал проделал на лыжах около 1500 километров за 54 дня и, по его собственным данным, 26 декабря достиг цели на шельфовом леднике Росса. Провиант и снаряжение он тащил за собой на санях, которые в начале гонки весили около 170 кг, сообщает Deutsche Welle.

Одновременно с О'Брэди ледяной континент попытался пересечь 49-летний офицер британской армии Льюис Радд. Оба стартовали 3 ноября на шельфовом леднике Фильхнера в Западной Антарктиде с целью через Южный полюс достичь шельфового ледника Росса на восточном побережье. При этом они двигались отдельно друг от друга каждый по своему маршруту. ОʼБрэди достиг Южного полюса на 40-й день экспедиции, Радд - на 41-й.

Первоначально совершить одиночную экспедицию через Антарктиду намеревался Льюис Радд, желая повторить попытку своего друга – британского военнослужащего Генри Уорлси. В 2016 году 55-летний Уорлси попытался первым в истории в одиночку пересечь континент. Он не дошел до цели всего 48 километров, попросив о помощи. Вскоре после этого он умер в клинике от полиорганной недостаточности.

О своем намерении Радд объявил в апреле нынешнего года. Незадолго до старта в октябре о желании совершить переход через Антарктиду заявил также О'Брэди. По данным газеты The New York Times, на экспедицию Радд и ОʼБрэди собрали от спонсоров по 200 тысяч долларов.

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