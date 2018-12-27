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  27 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане с начала года построено около 200 км дорог

CA-NEWS (TJ) - Около 200 километров внутренних и международных дорог и 45 мостов построено в Таджикистане в текущем году, передает Авеста.

Сейчас в сфере транспорта осуществляются 14 государственных инвестиционных проектов на общую сумму 7,5 млрд сомони (более $790 млн).

В период независимости в стране за счет государственных инвестиционных проектов построены и реконструированы более 2,1 тыс. км автомобильных дорог, имеющих международное и республиканское значение, и более 1 тыс. километров внутренних автомобильных дорог за счет других источников финансирования.

Власти Таджикистана утверждают, что за последние годы в результате строительства международных автомагистралей и присоединения Таджикистана к дорогам Китая, Афганистана, Кыргызстана, открытия железной дороги и 16 пограничных пунктов с Узбекистаном, страна вышла из коммуникационного тупика и осуществилась вторая стратегическая цель.

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