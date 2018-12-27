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  27 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На севере Таджикистана повесился 11-летний ребенок

CA-NEWS (TJ) - Вечером 25 декабря, примерно в 18:00 в селе Муджун одноименного джамоата Деваштичского района Согдийской области на севере Таджикистана повесился 11-летний Эмомали Джураев, 2007 года рождения, который учился в 5 классе средней школы №4, сообщается на сайте akhbor.com.

Вечером во вторник Эмомали вошел в кладовку и покончил с собой.

Жители Муджуна 26 декабря сообщили, что Эмомали недавно заболел после сильного испуга и его самоубийство может быть связано с его психологическом состоянием.

УМВД Согдийской области в своей сводке также указывает на психологическую болезнь ребенка, сообщив, что недавно Эмомали Джураев заболел «вахмаком». «Вахмак» (в переводе - испуг) местное название болезни, которым страдают особенно дети после сильного испуга. Больные «вахмаком» обычно боятся всего, стараются жить в изоляции и их настигают всякие параноидальные мысли, в том числе мысли о суициде.

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