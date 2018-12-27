Нурсултан Назарбаев подписал поправки, не допускающие демпинг в госзакупках

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора», передает Atameken Business.

По словам министра финансов Казахстана Алихана Смаилова, законом предусматривается увеличение пороговой суммы закупок из одного источника со 100 МРП (месячный расчетный показатель) до 500 МРП. «Это позволит упростить процедуры по малозначительным закупкам и поддержать отечественных поставщиков. В рамках введения четвёртого уровня бюджета для сельских акиматов данный порог увеличивается до 3000 МРП», - отмечал А. Смаилов, представляя поправки на пленарном заседании сената.

Вводится также понятие «электронный кошелёк», что позволит автоматически возвращать обеспечение заявки на счёт потенциального поставщика.

По словам министра, закон решает вопрос демпинга. Документом даётся чёткое понятие «демпинговая цена» и её недопущение. Законом демпинговой признаётся цена, предложенная участником конкурса, которая является ниже порогового значения, определяемого правилами осуществления государственных закупок. Представление демпинговых цен не допускается, за исключением случаев, предусмотренных в правилах осуществления государственных закупок при условии внесения потенциальным поставщиком дополнительно к обеспечению исполнения договора суммы в размере, равном сниженной сумме от минимальной допустимой цены, не признаваемой демпинговой.

Поправками также устанавливается запрет на участие в закупках потенциальным поставщикам, местом регистрации которых являются офшорные зоны.