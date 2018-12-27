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  27 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президенты Узбекистана и России провели телефонные переговоры

CA-NEWS (UZ) - Российский лидер Владимир Путин обсудил с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым ряд актуальных двусторонних вопросов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля, опубликованном в четверг, 27 декабря, по итогам телефонного разговора глав государств.

«Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе реализация договорённостей, достигнутых по итогам государственного визита Президента Российской Федерации в Узбекистан в октябре 2018 года», — сообщают в пресс-службе.

Также отмечается, что лидеры подтвердили настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнёрства и наращивание двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.

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