В Индонезии повышен уровень предупреждения об извержении вулкана Анак-Кракатау

CA-NEWS (CA) - Власти Индонезии повысили уровень предупреждения о вулканическом извержении, которое, по всей видимости, вызвало волны цунами в Зондском проливе на прошлой неделе, сообщает NHK.



В четверг представители геологической службы страны повысили уровень предупреждения для вулкана Анак-Кракатау до второго по величине уровня по четырехбалльной шкале. Они дают новые предупреждения о возможных цунами, так как извержения становятся более частыми.

Волны цунами образовались в проливе между островами Ява и Суматра в субботу.

Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии сообщило, что была подтверждена гибель 430 человек и еще 159 человек числятся пропавшими без вести.

Метеорологическая служба сообщает, что может произойти обрушение части вулкана, вызывая волны цунами.

Власти также просят людей не заходить в зону в радиусе 5 км от кратера. Закрытые зоны были расширены по сравнению с 2-километровым радиусом, установленным ранее.

Они также советуют людям в западной части острова Ява и в других местах носить медицинские маски, так как был замечен вулканический пепел.