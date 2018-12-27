48 граждан Узбекистана чуть не замерзли в автобусе по пути в Красноярск
- Узбекистан, происшествия
- 17:57, 27 декабря 2018
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CA-NEWS (UZ) - В Кемеровской области полицейские эвакуировали с трассы пассажиров автобуса, который ехал в Красноярск, но заглох из-за неисправности. Об этом сообщили в пресс-службе кемеровской полиции.
Накануне из-за сильных морозов в Промышленновском районе Кемеровской области на дороге «Промышленная — Ваганово» сломался междугородний автобус — у него перемерзло топливо. Сотрудники ГИБДД выяснили, что он вез в Красноярск 48 граждан Узбекистана.
Водители своими силами не могли устранить неисправность. Чтобы их пассажиры не замерзли, они подожгли запасные колеса своего автобуса. На снимках видно, что люди выходят из автобуса в теплой одежде, капюшонах, а дети закутаны в одеяла.
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