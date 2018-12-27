Шавкат Мирзиёев признан зарубежным государственным деятелем года в Турции

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев признан «Зарубежным государственным деятелем года» в ежегодном рейтинге финансово-экономического журнала Turсomoney (Турция).

Об этом было объявлено в Стамбуле на торжественной церемонии с участием спикера Великого Национального собрания Турции Б.Йылдырыма, мэра Стамбула М.Уйсала, представителей правительства, парламента, общественности и деловых кругов этой страны, сообщили местные СМИ.

Как отмечалось на мероприятии, глава Узбекистана был удостоен высокой оценки за выдающиеся заслуги и важный практический вклад в значительное укрепление политических и экономических связей Узбекистана с внешним миром, Турцией и со странами Центральной Азии, а также за существенное оживление сотрудничества в центральноазиатском регионе и вокруг него.

По информации посольства Узбекистана в Турции, данный рейтинг проводится в двух главных («Зарубежный государственный деятель года» и «Выдающийся государственный деятель Турции») и шести отраслевых номинациях. Решения коллегиальной комиссии и жюри принимаются на основе мониторинга и изучения деятельности видных политиков и деятелей бизнеса Турции и зарубежья. В состав жюри входят эксперты журнала Turсomoney, члены правительства и парламента Турции, представители регионов страны.

«Выдающимся государственным деятелем Турции» и победителем второй главной номинации этого года стал бывший Премьер-министр и нынешний спикер парламента Турецкой Республики Б.Йылдырым.

Выступая на торжественной церемонии, он дал высокую оценку глубоким реформам во всех сферах, осуществляемым в Узбекистане под руководством Мирзиёева.

Б.Йылдырым выразил президенту Узбекистана поздравления с признанием его весомых заслуг перед Узбекистаном, Центральной Азией, Турцией и международным сообществом.