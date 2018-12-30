Кампания по выборам президента Украины стартует 31 декабря

CA-NEWS (CA) - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины объявила о начале кампании по выборам главы государства 31 декабря этого года. Соответствующее постановление принято на заседании ЦИК в четверг, 27 декабря, сообщает DW.

Кампания продлится 90 дней - до 31 марта 2019 года, когда должно состояться голосование.

Агитацию разрешили до 29 марта

Официальное выдвижение кандидатов и прием документов разрешены по 3 февраля включительно. До 8 февраля должен быть завершен процесс регистрации, после чего ЦИК обнародует окончательный список претендентов на пост президента.

Агитацию можно будет проводить спустя сутки после регистрации и до 29 марта 2019 года.

Итоги выборов планируется подвести к 10 апреля - однако лишь в том случае, если речь будет идти об одном туре.

Что произойдет в случае второго тура?

Если же ни один из кандидатов не наберет 31 марта более 50 процентов голосов, то на 21 апреля назначат второй тур.

В таком случае официальные результаты, как ожидается, будут объявлены до 1 мая включительно, а инаугурация главы государства состоится до 31 мая.

В среду, 26 декабря, президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении действия военного положения (ВП) в десяти областях страны. Он отметил, что если бы не выборы, попросил бы Верховную раду продлить режим ВП.