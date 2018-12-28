Налоговая амнистия в Казахстане. Кто под нее подпадает, когда стартует, сколько спишут?

CA-NEWS (KZ) - Министерство финансов Казахстана разработало поправки в законодательство, предусматривающие проведение с 1 января 2019 года налоговой амнистии для субъектов малого и среднего бизнеса путем списания пени и штрафов при условии уплаты основной суммы налога.

По данным ведомства, законопроект предполагает списание МСБ пени и штрафов при условии погашения до 31 декабря 2019 года основного долга, имеющегося на 1 октября 2018 года. При этом под амнистию не подпадают крупные налогоплательщики, подлежащие мониторингу, недропользователи (за исключением недропользователей, являющихся таковыми исключительно из-за обладания правом на добычу подземных вод, лечебных грязей), производители подакцизной продукции.

По предварительным данным, под амнистию подпадает 90077 субъектов среднего и малого бизнеса (31210 юридических лиц и 58867 индивидуальных предпринимателей), которые по состоянию на 1 октября 2018 года имеют налоговую задолженность в размере 340,6 млрд тенге ($907,9 млн). При этом общая сумма пеней, подлежащая списанию, составляет 122,9 млрд тенге ($327,6 млн), штрафов - 7,3 млрд тенге ($19,5 млн), которые будут списаны при условии уплаты основного долга в размере 210,4 млрд тенге ($560,8 млн).

Кроме того будут списаны пени, начисленные с 1 октября 2018 года до даты уплаты основного долга.

Для освобождения от накопленных долгов по пени и штрафам налогоплательщикам необходимо уплатить в бюджет сумму основного долга по налогам, имеющегося по состоянию на 1 октября 2018 года.

После того, как законопроект будет подписан, Министерство финансов утвердит правила списания пеней и штрафов.

Таким образом, предварительная дата непосредственной работы по списанию пеней и штрафов намечена на март 2019 года.