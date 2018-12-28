Знаковые события 2018 года для Узбекистана: блокировка соцсетей, открытие конвертации, «зеленый коридор»

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане население определило самые знаковые события для граждан, произошедшие в уходящем 2018 году.

В группе "Общественный контроль" и "Потребитель.уз" в Facebook пользователи поделились самыми значимыми для них событиями уходящего года. В опросе приняли участие несколько десятков тысяч человек.

По результатам опроса, определены 7 самых знаковых событий для граждан. Список возможных ответов состоял из более 50 вариантов. Среди них, как самые первые, значатся:

1. Блокировка Facebook и YouTube





Напомним, что в последние несколько месяцев Facebook и YouTube регулярно блокируется по всему Узбекистану. По настоящее время открыть оба сайта получается только с использованием VPN и прокси-сайтов, позволяющих обходить блокировку. СМИ Узбекистана, использующие видео с видеохостинга начали давать рекомендации, как пользоваться VPN, чтобы посмотреть видео.

Ранее, регулятор "Узбектелеком", который предоставляет доступ в интернет всем провайдерам страны через свой международный центр пакетной коммутации, опроверг сообщения о блокировке сайтов.

2. Масштабные строительные работы в Ташкенте





Напомним, новые линии метро строятся в Сергелийском и Юнусабадских районах столицы. Строительные работы будут завершены к 2021 году. В Юнусабадском районе Ташкента на 2,5 гектарах до 2020 года появится еще один многофункциональный торгово-развлекательный комплекс - Tashkent Central Park. И пожалуй, самый главный строительный объект - Международный деловой центр (МДЦ) Tashkent City, который планируется завершить в течение четырех лет. В рамках МДЦ будут построены первый в Узбекистане небоскрёб высотой в 200 метров (японская Nihon Sekkei, французская Bureau Veritas и сингапурская DP Architects), который, в частности, включит в себя бизнес-центры класса "А+" и пятизвездочную гостиницу Ritz Carlton; европейский бульвар с элементами национальной архитектуры (турецкие Uzguven Mimarlik и Muhendis); пятизвёздочная двадцатиэтажная гостиница Hilton и другие объекты.

3. Вырубка деревьев





Весь год в соцсетях жители Узбекистана делились постами о продолжающейся в Ташкенте и других регионах страны вырубке многолетних чинар и других деревьев лиственных пород. Местные власти попытались отреагировать на это и в мае хоким (глава администрации) Ташкента сообщил, что взял под личный контроль незаконную вырубку деревьев в столице. Однако, это не остановило процесс уничтожения деревьев, который продолжается по сей день.

4. Появление акциза на получение почтовых посылок из-за рубежа

Летом текущего года в Узбекистане ужесточили правила получения курьерских посылок из-за рубежа. Беспошлинные посылки для личного пользования в курьерских отправлениях ограничили суммой $1000 в квартал. Ранее ограничение составляло $1000 в месяц.

5. Открытие конвертации

Хотя конвертация была открыта годом ранее, осенью 2017 года, ощутимые результаты этого население почувствовало в 2018 году. Так как, с конвертацией на рынок Узбекистана начали входить крупные брендовые компании, как KFС, «Яндекс.Такси», LC Waikiki, Freedom Finance и др.

6. Появление банкоматов для получения наличных средств





В течении года по стране увеличилось количество банкоматов для снятия наличности, а осенью в Ташкенте несколько банков увеличили суточный лимит снятия наличных денежных средств в банкоматах до 10 миллионов сумов (более $1,2 тыс). Ранее этот лимит составлял 100 тысяч сумов ( $12) и выстраивались километровые очереди из желающих снять деньги.

7. Создание "зеленого коридора" в аэропорту Ташкента





В аэропорту Ташкента в этом году была внедрена система двойного («зеленого» и «красного») коридора. Нововведение было направлено на приведение условий таможенного оформления граждан в соответствие с общепринятыми мировыми стандартами, упрощение таможенных формальностей, создание наиболее благоприятных условий для развития туризма и повышение эффективности методов контроля. Благодаря ему, в аэропорту исчезли многочасовые очереди из прибывающих пассажиров и толкотни.

Некоторые пользователи отметили также рост цен на социальный хлеб. Напомним, что его цена поднялась почти вдвое со 650 сумов ( $0,07) за буханку формового хлеба до 1200 сум ($0,14).