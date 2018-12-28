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  29 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Внешний долг Монголии за третий квартал этого года вырос на 12%

CA-NEWS (MNG) - В Монголии отмечен рост внешнего долга в течение третьего квартала этого года на 12%, который достиг $7,24 млрд, по сравнению с прошлогодним третьим кварталом, сообщает news.mn.

Внешний долг Монголии в течение третьего квартала составил 60% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

Данные объявил в среду, 26 декабря, Баярцайхан Надмид, который является управляющим монгольского Центрального банка.

Руководитель банка подчеркнул, что «есть много испытаний впереди», в частности, правительство должно выплатить $5,4 млрд внешнего долга за 2021-2022 г.

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