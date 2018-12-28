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  29 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Японии 16 человек пострадали в ДТП с грузовиком

CA-NEWS (CA) - Сотрудники полиции арестовали 69-летнего водителя автобуса по подозрению в дорожно-транспортном происшествии.

В Японии в результате столкновения автобуса с грузовиком пострадали по меньшей мере 16 человек. Об этом сообщает NHK со ссылкой на полицию в пятницу, 28 декабря.

Отмечается, что авария произошла около 8 утра по местному времени (01:00 по Киеву) в городе Фубанаси префектуры Тиба, недалеко от Токио. Двое пострадавших в тяжелом состоянии.

По информации издания, автобус принадлежал компании, предоставляющей услуги перевозок.

Сотрудники полиции арестовали 69-летнего водителя автобуса по подозрению в дорожно-транспортном происшествии.

Накануне в Исландии автомобиль с семью британскими туристами упал с моста, в результате чего погибли три человека.

Ранее восемь человек погибли и еще четыре получили травмы в результате ДТП в Египте.

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