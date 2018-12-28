Саудовская Аравия рассмотрит вопрос о создании трех мобильных групп КЧС

CA-NEWS (TJ) - Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) Таджикистана намерен при финансовой поддержке Саудовской Аравии создать три оборудованных Центра спасения, передает Авеста.

Об этом на церемонии подписания меморандума об оказании технической помощи КЧС со стороны Фонда поддержки и гуманитарной помощи короля Салмана Саудовской Аравии отметил председатель КЧС Рустам Назарзода.

Накануне между КЧС и Фондом поддержки и гуманитарной помощи короля Салмана был подписан документ, согласно которому Фонд окажет техническую поддержку Комитету на сумму $500 тыс.

«Накануне мы встретились с представителями Фонда. Я попросил их, по возможности оказать поддержку нам для создания трех мобильных групп КЧС Таджикистана», - сообщил Рустам Назарзода.

Мобильные группы предполагается создать в Хатлонской и Согдийской областях, а также в Горно-Бадахшанской автономной области.

Представители Фонда поддержки и гуманитарной помощи короля Салмана Саудовской Аравии пообещали рассмотреть данный вопрос, подчеркнул глава КЧС.