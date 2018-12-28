Главные события в Таджикистане за 2018 год

CA-NEWS (TJ) - Подходит к концу 2018 год. В этой связи Авеста выделила самые главные события 2018 года, произошедшие в Таджикистане.

Рогун заработал

16 ноября в Таджикистане произошло событие регионального масштаба - был запущен первый агрегат Рогунской гидроэлектростанции. После запуска в действие первого агрегата Рогунская ГЭС была подключена к общей энергетической системе страны.

В целом, на Рогунской ГЭС установят шесть гидроагрегатов проектной мощностью 600 мегаватт, а суммарная мощность станции составит 3600 МВт, что сделает ее самой крупной ГЭС в Центральной Азии. Согласно проекту высота плотины ГЭС составит 335 м. После завершения проекта, плотина ГЭС станет самой высокой в мире по своему типу (каменно-набросная плотина).

Узбекистан - дружба навеки

Второе, не менее значимое, событие - это восстановление отношений с дружественным Узбекистаном. В марте 2018 года состоялся первый за 18 лет визит президента Узбекистана в Таджикистан. По итогам встречи лидеров Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиеева были подписаны 27 документов.

В частности, стороны договорились о безвизовом режиме при поездках сроком до 30 дней. В августе Эмомали Рахмон нанес ответный визит в Узбекистан, в рамках которого был подписан Договор о стратегическом партнерстве.

9-милионный гражданин

Население Таджикистана 25 мая достигло 9 млн человек. Девятимиллионным жителем Таджикистана стала девочка. Младенец родился в первом роддоме Душанбе. Вес девочки 3,6 килограмм, рост - 51 см, мать девочки - 28-летняя Назира Муллоджанова.

Маму девочки поздравил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, он также поручил мэру Душанбе предоставить Муллоджановой трехкомнатную квартиру, что и было сделано.

Не стало великих поэтов

В Душанбе 18 мая в возрасте 86 лет скончался известный таджикский поэт Мумин Каноат.

В начале мая в одной из больниц в США скончался другой известный таджикский поэт Бозор Собир. Ему было 79 лет. Позже его тело перевезли в Душанбе и похоронили на кладбище в Лучобе.

Нападение на велотуристов в Дангаре

29 июля трагический инцидент произошел в Дангаринском районе Хатлонской области. Молодые люди на автомобиле совершили наезд на группу иностранных туристов. В совершенном теракте погибли четверо путешественников: 29-летние супруги из США Джей Остин и Лорен Гейган, житель Нидерландов Рене Вокке и гражданин Швейцарии Хамель Маркус. Двое – Ким Постма и Дименд Мари Клер получили травмы.

Из пяти человек, непосредственно напавших на туристов, в живых остался лишь Хусейн Абдусамадов, остальные четверо напавших – Зафарджон Сафаров, Асомуддин Маджидов, Джафариддин и Аслиддин Юсуповы были ликвидированы в ходе спецоперации по их задержанию. Приговор по данному делу был вынесен 21 ноября. Хусейн Абдусамадов, главный фигурант по уголовному делу о нападении на иностранных велотуристов на трассе Душанбе-Дангара, приговорен к пожизненному заключению.

Бунт заключенных в колонии в Худжанде

Бунт в колонии строгого режима 3/3 в городе Худжанде произошел в ночь с 7 на 8 ноября. Во время бунта было обезврежено 21 заключенных. Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Аслов на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что также были убиты 2 сотрудника колонии, 5 сотрудников были тяжело ранены.

12 из убитых заключенных были осуждены за участие в боевых действиях в Сирии и Ираке в рядах ИГ, трое являлись членами террористических и экстремистских организаций «Ансаруллох», «ИДУ» и «Джундуллох», еще шестеро были осуждены за тяжкие преступления - убийство, разбой и незаконный оборот наркотиков.

Чемпион мира

Хушкадам Хусравов 11 ноября стал третьим в истории Таджикистана чемпионом мира по самбо. Таджикский самбист Хушкадам Хусравов в весовой категории до 62 кг завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Румынии. Хушкадам Хусравов, в финале взял верх над борцом из России Русланом Богдасаряном и впервые стал чемпионом мира.

Первым чемпионат мира выиграл легенда таджикского спорта Саидмумин Рахимов в сентябре 1975 года в Минске. А 23-летний таджикский спортсмен Бехруз Ходжазода завоевал золотую медаль на предыдущем чемпионате мира по самбо в Сочи в ноябре прошлого года.

«Чакан» в списке ЮНЕСКО

Вышивка «Чакан» включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Вышивка «чакан» представляет собой вышивание узоров, изображений цветов и символических рисунков яркими нитками на хлопковых или шелковых тканях.

Вышивка «чакан» используется для украшения одежды и домашнего текстиля.

СИМ-карты подорожают?

Общество было взбудоражено известием о переменах в сфере мобильной связи, а именно решением властей увеличить стоимость сим-карт до 250 сомони (более $25). Даже была объявлена дата, начиная с которой каждый таджикистанец, желающий приобрести сим-карту любого оператора мобильной связи должен был выложить 250 сомони.

Возник ажиотаж и большие очереди у офисов и центров услуг мобильных операторов, пока в ситуацию не вмешался президент, поручивший тщательно рассмотреть данное предложение и отложить вступление в силу этой «инициативы» до 1 января 2019 года. До конца года остались считанные дни, но, пока неизвестно - сколько будут стоить сим-карты с нового года.

Порядок в ГБАО

15 сентября президент Эмомали Рахмон по итогам своей рабочей поездки в Горно-Бадахшанскую автономную область раскритиковал бездействия руководства области относительно преступных группировок, орудующих на территории ГБАО, дав месячный срок для наведения порядка. На следующий день в ГБАО был создан Межведомственный штаб по установлению правопорядка.

Уже через пару дней президент сменил всех заместителей председателя области, назначил новых руководителей региональных управлений Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) и МВД, мэра Хорога (областного центра) и председателей ряда районов ГБАО. 1 октября президент сменил и главу области Шодихона Джамшеда. Пост исполняющего обязанности главы ГБАО занял Ёдгор Файзов.