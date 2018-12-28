Рахмон позвонил Назарбаеву

CA-NEWS (KZ) - Состоялся телефонный разговор президентов Казахстана Нурсултана Назарбаева и Таджикистана Эмомали Рахмона.

По данным пресс-службы Акорды, лидеры стран обсудили текущую ситуацию и перспективы двустороннего сотрудничества, с удовлетворением отметив поступательное развитие всестороннего взаимодействия между Астаной и Душанбе.

Главы государств поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

Разговор состоялся по инициативе таджикской стороны.