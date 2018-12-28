В Узбекистане 2019-й провозглашен Годом активных инвестиций и социального развития

- Узбекистан, общество
- 13:59, 28 декабря 2018
- Просмотров: 916
CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ежегодном послании парламенту в пятницу провозгласил 2019 год Годом активных инвестиций и социального развития.
В своем выступлении он отметил, что в следующем году будут продолжены начатые в 2018 году проекты и программы.
«Мировой опыт показывает, что высоких успехов в развитии достигают те страны, которые ведут активную инвестиционную политику», – цитирует местные CМИ главу государства.
Он назвал инвестиции драйвером роста экономики, способствующим развитию других сфер и регионов страны, привлечению новых технологий и высококвалифицированных специалистов.
Конечная цель инвестиций – повышение уровня жизни каждого человека, проживающего в Узбекистане, заявил Шавкат Мирзиёев.
Главные приоритеты – развитие социальной сферы, обеспечение молодежи достойным образованием, продвижение здорового образа жизни, отметил он.
«Если мы обеспечим мир и здоровье – мы достигнем всего остального», – подчеркнул президент.
Предложение руководителя страны было встречено бурными аплодисментами. «Заметно, что здесь много предпринимателей», – пошутил в ответ президент.