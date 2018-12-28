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  29 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане 2019-й провозглашен Годом активных инвестиций и социального развития

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ежегодном послании парламенту в пятницу провозгласил 2019 год Годом активных инвестиций и социального развития.

В своем выступлении он отметил, что в следующем году будут продолжены начатые в 2018 году проекты и программы.

«Мировой опыт показывает, что высоких успехов в развитии достигают те страны, которые ведут активную инвестиционную политику», – цитирует местные CМИ главу государства.

Он назвал инвестиции драйвером роста экономики, способствующим развитию других сфер и регионов страны, привлечению новых технологий и высококвалифицированных специалистов.

Конечная цель инвестиций – повышение уровня жизни каждого человека, проживающего в Узбекистане, заявил Шавкат Мирзиёев.

Главные приоритеты – развитие социальной сферы, обеспечение молодежи достойным образованием, продвижение здорового образа жизни, отметил он.

«Если мы обеспечим мир и здоровье – мы достигнем всего остального», – подчеркнул президент.

Предложение руководителя страны было встречено бурными аплодисментами. «Заметно, что здесь много предпринимателей», – пошутил в ответ президент.

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