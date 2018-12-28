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  29 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте проходит парад военных "Дедов Морозов"

CA-NEWS (UZ) - Парады военных Дедов Морозов проходят в Ташкенте. Парад, который начался 27 декабря и закончится 3 января, организован Центральным военным оркестром Министерства обороны.

Военные артисты в костюмах Дедов Морозов выступают на праздничных концертах на центральных улицах Ташкента, радуя жителей и гостей столицы.

До 31 декабря можно будет посетить эти парады на станциях метро, развлекательных центрах и крупных торговых центрах.

«Кроме того, аналогичные акции пройдут и после Нового года - до 3 января с 19.00 до 20:00 у главной елки страны», - отмечается в сообщении местных СМИ.

Ранее сообщалось, что 505 махаллей по всему Ташкенту решили прикрепить для празднования Нового года в этом году своих добровольцев, переодетых в костюмы Дедов Морозов.

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