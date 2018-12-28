Тяжелоатлету Акбару Джураеву вручили $10 000 как лучшему спортсмену года в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Тяжелоатлет Акбар Джураев признан лучшим спортсменом Узбекистана в 2018 году. 27 декабря специальная комиссия при Министерстве физической культуры и спорта приняла данное решение.

Акбар Джураев завоевал золотую медаль на Чемпионате мира по тяжелой атлетике, обновив мировой рекорд в весовой категории до 102 килограммов. Соревнования проходили в Ашхабаде с 1 по 10 ноября.

19-летний Акбар Джураев был награжден Национальным кубком «Лучший спортсмен года», сертификатом установленного образца и 10 тысячами долларов США.

Как отмечается в сообщении, в номинации «Лучший спортсмен года» упоминались имена 28 спортсменов. Среди кандидатов были такие звёзды узбекского спорта, как Бекзод Абдурахманов, Муминжон Абдуллаев, Диёрбек Урозбоев, Исроил Мадримов, Светлана Радзивил, Вадим Меньков и Денис Истомин.