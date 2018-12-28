В Намангане мать и сын скончались от отравления угарным газом
- Узбекистан, происшествия
- 16:04, 28 декабря 2018
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CA-NEWS (UZ) - Жительница города Намангана и её сын скончались в ночь на 26 декабря, отравившись природным газом, утечка которого произошла от газовой плиты в доме.
По данным Министерства внутренних дел Республики Узбекистан, трагедия произошла ночью, когда мать и сын спали в доме.
Информация о личности матери и ее сына не разглашается.
Ведется расследование.
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