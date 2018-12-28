В Намангане мать и сын скончались от отравления угарным газом

CA-NEWS (UZ) - Жительница города Намангана и её сын скончались в ночь на 26 декабря, отравившись природным газом, утечка которого произошла от газовой плиты в доме.

По данным Министерства внутренних дел Республики Узбекистан, трагедия произошла ночью, когда мать и сын спали в доме.

Информация о личности матери и ее сына не разглашается.

Ведется расследование.