Бригадам скорой медицинской помощи Астаны выдали новое оборудование

CA-NEWS (KZ) - Бригадам скорой медицинской помощи Астаны выдали портативные определители вен и внутрикостные инфузионные системы.

По данным акимата столицы, новое оборудование для инъекций и инфузий поможет вводить лекарства пациентам в сложных случаях.

«Для наших бригад качество оказания медицинской помощи напрямую связано со скоростью. Особенно это касается случаев, когда возникает непосредственная угроза жизни пациентов. И чем быстрее мы получим доступ к венозному руслу и начнем введение лекарств, тем лучше», – сказал заместитель главного врача станции скорой помощи Арман Баянбаев.

В декабре 53 бригады получили портативные бесконтактные определители вен AccuVein. Веновизоры с расстояния в несколько сантиметров просвечивают вены человека на глубину 8 мм.

«Есть пациенты, у которых находить вены очень сложно, их практически не видно. Плохой доступ к венам – не всегда хроническая проблема. Такое состояние может возникнуть у каждого в экстренной ситуации, когда падает давление: например, шок, кровотечение, массивные ожоги. Раньше иногда приходилось прокалывать кожу несколько раз, чтобы поймать свободную вену, а теперь это можно сделать с первого раза», - замглавврача.

Кроме того, врачи продемонстрировали работу внутрикостных инфузионных систем, с их помощью препараты достигают центрального кровотока в течение нескольких секунд. В критических ситуациях это позволяет начать инфузионную терапию в считанные минуты и уже после этого транспортировать пациента в стационар.