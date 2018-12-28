В Туркменистане не хватает газовых счетчиков

CA-NEWS (TM) - В регионах Туркменистана наблюдается нехватка газовых счетчиков в подразделениях газовых служб, сообщает Хроника Туркменистана.

В ноябре счетчики в велаятском управлении газоснабжения стоили 300 манатов ($85), а в первой половине декабря их цена выросла до 550 манатов (более $150). Сейчас счетчиков уже нет, поэтому людей отправляют на базары, где за прибор придется заплатить уже 700-900 манатов ($200-250).

Если человек покупает счетчик на рынке, то ему надо ехать в Ашхабад, чтобы его проверили в Госстандарте и подтвердили качество.

Жители Балканской области также столкнулись с трудностями в приобретении счетчиков. В столице региона наблюдался дефицит измерительных приборов.

Газовые счетчики устанавливают в авральном режиме за счет жильцов. Процесс установки контролируется администрацией города, газовой и коммунальными службами.

Отмечается, что 12 октября президент Гурбангулы Бердымухамедов приказал установить счетчики и выдать населению расчетные книжки для оплаты коммунальных услуг, тарифы на которые были пересмотрены после Халк Маслахаты.

Не установившим счетчики жителям грозят штрафы.