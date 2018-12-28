Япония и Турция подписали меморандум о сотрудничестве по стихийным бедствиям
- Азия и мир, общество
- 14:37, 28 декабря 2018
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CA-NEWS (CA) - Япония и Турция - страны, подверженные землетрясениям, - подписали меморандум о сотрудничестве по предотвращению стихийных бедствий, сообщает NHK.
В четверг в Анкаре этот меморандум подписали японский посол в Турции Акио Миядзима и глава управления по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям Турции Мехмет Гюллюоглу.
В Турции часто происходят землетрясения. Главная задача этой страны - найти способ сделать здания и городские районы более сейсмоустойчивыми.
Япония поможет Турции внедрить технологию по укреплению сопротивления материалов для достижения устойчивости в случае землетрясения и в подготовке кадров.
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