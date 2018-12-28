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  29 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Индонезии вновь произошло мощное землетрясение

CA-NEWS (CA) - В индонезийской провинции Западное Папуа зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает Управление климатологии, метеорологии и геофизики Индонезии (BMKG).

Эпицентр подземных толчков находился в 55 километрах к югу от города Маноквари.

Очаг землетрясения залегал на глубине 26 километров.

Угрозы цунами нет. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

В результате землетрясения магнитудой 7,5, произошедшего 28 сентября на индонезийском острове Сулавеси, и последовавшего за ним цунами погибло более двух тысяч и без вести пропало около 1500 человек.

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