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  29 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Генеральный секретарь НАТО в 2019 году посетит Грузию

CA-NEWS (CA) - В марте будущего года Грузию с визитом посетит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом заявил 27 декабря глава МИД Грузии Давид Залкалиани в интервью местному телеканалу Maestro, сообщает ТАСС.

"Сотрудничество Грузии с НАТО в будущем году будет расширяться, этому процессу будут содействовать и визиты делегаций нашей страны и альянса, в марте 2019 года Грузию посетит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг", - сказал министр. Он сообщил, что в рамках визита генсек НАТО ознакомится с ходом предстоящих в марте 2019 года в Грузии учений "НАТО - Грузия 2019".

В октябре текущего года в Тбилиси прошла конференция по планирования этих учений. Тогда министерство обороны страны сообщило, что учения "НАТО - Грузия" (NATO-GEO EX) пройдут в рамках Существенного пакета сотрудничества Грузии и Альянса (принят на Уэльском саммите НАТО 2014 года). Впервые такие учения прошли в Грузии в 2016 году, предстоящие в 2019 году учения, как заявлял ранее министр обороны Леван Изория, "будут более широкого формата как в плане участия стран-партнеров НАТО, так и в плане использования инфраструктуры".

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов, в ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании страны стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили. Новое правительство, пришедшее к власти после победы коалиции "Грузинская мечта" в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО, назвав в то же время "важнейшей задачей поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии". В 2015 и 2016 годах Тбилиси посещал генсек альянса Столтенберг - он заверял, что Грузия станет членом НАТО, но отмечал, что не может назвать точных сроков вступления страны в альянс.

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