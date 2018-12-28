В Таджикистане будет создано госучреждение «Бизнес-инкубатор»

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел сегодня, 28 декабря, заседание правительства страны, в начале которого был обсужден вопрос о рабочем плане правительства Таджикистана на первое полугодие 2019 года. На заседании были приняты соответствующие решения о национальной стратегии республики по снижению риска стихийных бедствий на 2019-2030 годы, о перечне гарантий медицинским работникам, непосредственно оказывающим медицинскую помощь больным туберкулезом и о создании госучреждения «Бизнес-инкубатор Таджикистана», передает Авеста.

Министр финансов страны Файзиддин Каххорзода выступил с отчетом о мерах по исполнению закона Таджикистана «О государственном бюджете Республики Таджикистан на 2019 год» и о разработке показателей госбюджета на 2020-2022 годы.

О законопроектах о внесении поправок в законы «О статусе столицы Таджикистана», «О других обязательных платежах в бюджет», «О порядке лицензирования» перед участниками заседания отчитался министр экономического развития и торговли Негматулло Хикматуллозода.

Члены правительства утвердили и отправили на рассмотрение нижней палаты парламента Таджикистана проекты законов о внесении поправок в законы «О государственной службе», «О борьбе с коррупцией», «Об антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых актов».

Президент Эмомали Рахмон поручил членам правительства принять меры по выполнению поручений и рекомендаций, исходящих из ежегодного Послания президента парламенту.

Также были даны поручения относительно ускорения созидательных работ, подведения итогов социально-экономического развития страны в 2018 году, бесперебойного обеспечения населения и объектов народного хозяйства электроэнергией и теплом в зимний период.