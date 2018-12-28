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  29 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии освободили от занимаемой должности вице-министра юстиции и внутренних дел

CA-NEWS (MNG) - В ходе очередного заседания правительства Монголии принято решение об освобождении вице-министра юстиции и внутренних дел Баттумура Энхбаяра от занимаемой должности, сообщает Монголия Сейчас.

Пока неизвестно основание, по которому принято такое решение. Вице-министр Б.Энхбаяр сам не подавал заявления. После принятого правительством решения, выражая свою позицию, он отметил: «Узнал из СМИ, что освобождение произошло из-за того, что я не нравлюсь». Многие предполагают, что Б.Энхбаяр не понравился из-за своей жёсткой критики в адрес тех, кто получил льготный кредит в Фонде развития малого и среднего предпринимательства, и выраженной не раз позиции по поводу привлечения их к ответственности.

До своего назначения вице-министром юстиции и внутренних дел Б.Энхбаяр работал советником по правовым вопросам парламентской группы от Монгольской народной партии.

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