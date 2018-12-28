Экс-главу правления «Шанхайского аэропорта» обвинили в коррупции
- Азия и мир, общество
- 15:33, 28 декабря 2018
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CA-NEWS (CA) - Бывшему председателю правления корпорации «Шанхайский аэропорт» У Цзяньжуну предъявили обвинения в коррупции и сокрытии доходов в зарубежных странах, сообщает «Xinhua» со ссылкой на прокуратуру Шанхая.
У Цзяньжун обвиняется в том, что использовал свое служебное положение в корыстных целях и получал от третьих лиц взятки в особо крупном размере в период между 2006 и 2017 годами.
О расследовании в отношении чиновника стало известно в августе. Тогда его начала комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины. До того, как У Цзяньжун возглавил «Шанхайский аэропорт», он был заместителем генерального секретаря муниципального правительства Шанхая.
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