Instagram отменил обновление из-за недовольства пользователей

CA-NEWS (CA) - Сервис фотографий Instagram 27 декабря в тестовом режиме отключил для части пользователей функцию вертикальной прокрутки ленты новостей. По ошибке обновление оказалось доступно более широкой аудитории, и руководство социальной сети решило его совсем отменить, передает Коммерсантъ.

В обновленном интерфейсе сервиса для просмотра ленты с фотографиями нужно было листать вбок, а при прокрутке вниз открывались комментарии к постам. Нововведение вызвало критику со стороны большинства пользователей, пожаловавшихся на неудобство этого интерфейса.

«Предполагался очень маленький тестовый запуск, который по ошибке разошелся на широкую аудиторию. Это должны были уже исправить. Если вы все еще видите его (тестовое обновление - «Ъ»), просто перезапустите приложение», - написал в Twitter генеральный директор Instagram Адам Мосери.