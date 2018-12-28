РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
К концу 2018 года общее поголовье скота в Монголии достигло 66,4 млн голов

CA-NEWS (MNG) - К концу 2018 года общее поголовье скота в Монголии, по предварительным подсчетам, достигло 66,4 млн голов, что на 244,7 тыс. голов больше по сравнению с 2017 годом, передает Xinhuanet.

Общее поголовье лошадей составляет 3 млн 939,8 тыс. голов, коров - 4 млн 380,7 тыс. голов, верблюдов - 459,7 тыс. голов, овец - 30 млн 553,5 тыс. голов, коз - 27 млн 130 тыс. голов.

Эксперты постоянно предупреждают о растущем опустынивании из-за чрезмерного выпаса скота на степных пастбищах. При этом монгольский животноводческий сектор в значительной степени непродуктивен, за исключением стад кашемировых коз, которые являются основным источником дохода для множества скотоводов.

print
  • ОАЭ впервые за 7 лет вновь открыли посольство в Сирии
  • В Китае бывшего начальника контрразведки осудили за коррупцию
  • Instagram отменил обновление из-за недовольства пользователей
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×