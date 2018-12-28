К концу 2018 года общее поголовье скота в Монголии достигло 66,4 млн голов

CA-NEWS (MNG) - К концу 2018 года общее поголовье скота в Монголии, по предварительным подсчетам, достигло 66,4 млн голов, что на 244,7 тыс. голов больше по сравнению с 2017 годом, передает Xinhuanet.

Общее поголовье лошадей составляет 3 млн 939,8 тыс. голов, коров - 4 млн 380,7 тыс. голов, верблюдов - 459,7 тыс. голов, овец - 30 млн 553,5 тыс. голов, коз - 27 млн 130 тыс. голов.

Эксперты постоянно предупреждают о растущем опустынивании из-за чрезмерного выпаса скота на степных пастбищах. При этом монгольский животноводческий сектор в значительной степени непродуктивен, за исключением стад кашемировых коз, которые являются основным источником дохода для множества скотоводов.