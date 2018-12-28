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  29 декабря 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В США произошло массовое отключение интернета

CA-NEWS (CA) - У жителей нескольких американских штатов отключился интернет из-за проблем с сетью телекоммуникационной компании CenturyLink, сообщает Associated Press.

Как отмечает агентство, со сбоями столкнулись пользователи «от Нью-Йорка до Калифорнии». Представитель американской Федеральной комиссии по связи Джессика Розенволсен указала, что сбой наблюдался у пользователей по всей стране и по этому поводу должно быть проведено расследование.

Компания CenturyLink в Twitter подтвердила проблемы со связью. Позднее она сообщила, что инженеры обнаружили проблемный сетевой элемент и работают над восстановлением связи.

Агентство уточняет, что в Айдахо связь отключилась в департаменте образования, а в Колорадо в одном из медицинских центров врачи не смогли получить доступ к медицинским записям пациентов.

24 декабря обновление операционной системы Apple iOS до версии 12.12 повлекло сбои с мобильной связью у владельцев iPhone по всему миру. Пользователи жаловались на отсутствие подключения к сотовым сетям, возможности отправлять сообщения, а также принимать входящие и исходящие звонки. С проблемами столкнулись жители Северной и Южной Америки, Европы и Азии, особенно пострадали пользователи смартфонов Apple в США и Индии.

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